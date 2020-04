Bayernpartei : Bayernpartei: Corona-Krise - Aussetzen des Länderfinanzausgleiches jetzt!

München (ots) Die Corona-Krise bringt - neben den Einschränkungen im persönlichen Bereich - auch Einschnitte im Wirtschaftsleben mit sich. Einschnitte, deren Folgen wahrscheinlich langfristiger sein werden, als das eigentliche medizinische Problem.

Daher sieht es die Bayernpartei als drängendes Problem an, den totalen Crash der bayerischen Wirtschaft zu verhindern und nach Abebben der Corona-Krise einen möglichst reibungslosen Neustart zu ermöglichen. Insbesondere die Familienbetriebe, der Mittelstand verfügen meist über wenige Reserven, sind also in ihrer Existenz massiv bedroht. Die Bayernpartei begrüßt die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung, sieht aber noch Luft nach oben.

Deswegen fordern wir ein Aussetzen aller Transferzahlungen an den Bund, mindestens bis zum Ende der Corona-Krise. Dass es uns natürlich am liebsten wäre, den Länderfinanzausgleich etc. ganz abzuschaffen, ist sicherlich kein Geheimnis. Aber ein Aussetzten in dieser Notsituation wäre wenigstens ein Anfang."