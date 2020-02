Hahn Rechtsanwälte PartG mbB : BMW unter Druck - Gerichte befassen sich mit BMW Abgasskandal

Hamburg (ots) Der Druck auf die BMW AG wächst. Immer mehr Gerichte befassen sich eingehend mit den Vorwürfen, auch BMW habe manipuliert und unzulässige Abschalteinrichtungen verwendet.

Im März 2018 reichte die amerikanische Kanzlei Hagens Berman eine Sammelklage gegen BMW und Bosch vor dem US District Court [vergleichbar mit dem deutschen Landgericht] in New Jersey ein. Darin wird den beiden Beklagten vorgeworfen, in den Modellen BMW X5 und BMW 335d unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut zu haben.