QC Partners : Börsen-Zeitung und QC Partners starten Podcast

Frankfurt am Main (ots) - Podcast "Hashtag Volatility" (#Volatility) ab 5. Februar 2020 am Start - Einschätzungen und Hintergründe zum aktuellen Börsen- und Marktgeschehen - Abrufbar bei volatility.podigee.io und zahlreichen Plattformen - Immer mittwochs.

In den jeweils rund 10-minütigen Episoden diskutieren die Börsen-Zeitung-Redakteure Christiane Lang und Franz Cong Bui das aktuelle Börsen- und Marktgeschehen mit Thomas Altmann, Leiter Portfoliomanagement von QC Partners. "Wir wollen mit dem Podcast neue Wege beschreiten, um Finanzentscheider zu erreichen. Und ebenso alle, die sich für aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten interessieren. Wir senden bewusst bereits morgens vor Handelsbeginn", erläutert Detlef Fechtner, stellvertretender Chefredakteur der Börsen-Zeitung, das Konzept.

In Anlehnung an den Börsen-Zeitung-Slogan "Lesen mit Gewinn" gibt es mit dem Anlage-Podcast nun exklusive Recherchen, Börsenberichterstattung und Anlagethemen auch im Audio-Format. "Der Podcast-Name Hashtag Volatility (#Volatility) bringt zum Ausdruck, dass wir Expertise zusammenbringen und eine Konversation zu dem Thema starten möchten", so Beismann. Den Mix aus News und intensiver Auseinandersetzung im Interview wollen die Macher des Podcasts Schritt für Schritt um zusätzliche Formate erweitern. Feedback ist willkommen: Auch Anregungen, Fragen und Themenvorschläge der Hörer sollen in den Redaktionsplan einfließen.