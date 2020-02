CDU/CSU - Bundestagsfraktion : Brand: Rekrutierung von Kindersoldaten stoppen - Seelische Narben heilen helfen

Berlin (ots) Schwerwiegende Form des Kindesmissbrauchs weltweit bekämpfen

"Kein Mädchen und kein Junge wird freiwillig Kindersoldat. Kinder gleichzeitig zu Tätern und Opfern zu machen, ist eine perfide Form des Kindesmissbrauchs. Die Rekrutierung von Kindern mit dem Ziel, sie zur Teilnahme an Kriegshandlungen in bewaffneten Konflikten zu zwingen, muss konsequent bekämpft werden. Den Kindern muss die Chance auf 'ein Leben danach' ermöglicht werden. Oft schließen sich Kinder auch aufgrund von großer Armut, Hunger und Ausweglosigkeit scheinbar freiwillig Armeen oder bewaffneten Gruppen an. Schätzungsweise 250.000 Kinder sind weltweit davon betroffen. Die Vereinten Nationen führen in der 'Liste der Schande' 50 Armeen und bewaffnete Gruppen auf, die Kinder als Soldaten missbrauchen.