PHOENIX : Brüssel Backstage phoenix plus-Reportage von David Damschen, 2020 15' - Dienstag 11. Februar 2020, 10:15 Uhr

Bonn (ots) phoenix blickt hinter die Kulissen der europäischen Machtzentrale in Brüssel. Reporter David Damschen begleitet die beiden Europa-Reporter Jan-Christoph Nüse und Michael Krons am historischen Tag des Brexit auf dem europäischen Parkett.

In einem filmischen Kurz-Porträt stellt er den Chefsprechers der Kommission, Eric Marmer vor und schildert den letzten Arbeitstag der britischen EU-Abgeordneten der Liberalen, Irina von Wiese, die aus Köln stammt. Im Gegenschnitt zeigt die Reportage, was parallel in der Bonner phoenix-Sendezentrale abläuft, welche Themen in Berlin vorherrschen und wer entscheidet, was live gesendet wird. Damit gewährt die kurze Reportage nicht nur Einblick in die Arbeit der phoenix-Reporter in Brüssel, sie zeigt auch, wie aktuelles Fernsehen gemacht wird, an solch einem historischen Tag und wie von EU-Seite bei einem derartigen Großereignis mit der Pressemeute umgegangen wird.