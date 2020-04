Kölner Stadt-Anzeiger : Bundesregierung plant deutliche Ausweitung der Corona-Tests - Auch Tiermedizin-Labore sollen Untersuchung vornehmen

Köln (ots) Düsseldorf. Die Bundesregierung plant nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) eine deutliche Ausweitung der Schnelltests zur Feststellung einer Corona-Infektion. "Wir werden ein Gesetz einbringen, welches auch Tierärzten die Möglichkeit zur Testung gibt", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Zeitung.

"Das wird die Kapazität deutlich vergrößern", erklärte der Bundestagsabgeordnete. Nach derzeitigen Überlegungen solle das entsprechende Gesetz am 21. Mai in erster Lesung in den Bundestag eingebracht werden. Wegen der beschränkten Labor-Kapazitäten konnten bisher nicht mehr Corona-Schnelltests vorgenommen werden. Wenn auch Labore der Veterinärmediziner genutzt werden könnten, würde das zu einer "erheblichen Ausweitung" der Untersuchungsmöglichkeiten führen: "Die Labore waren bislang der Flaschenhals", erläuterte Lauterbach. "Es wäre sinnvoll, die zusätzlichen Kapazitäten zu nutzen, um die Ansteckungsgefahr in Kliniken, Pflegeheimen und Schulen zu verringern." Flächendeckende Tests seien in Deutschland aber wohl unrealistisch.