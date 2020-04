Bundesverband Legal Tech : Bundesverband Legal Tech geht an den Start und unterstützt gemeinnützige Navigations-Plattform für Staatshilfen www.macher-hilfe.de

Bundesverband Legal Tech geht an den Start und unterstützt gemeinnützige Navigations-Plattform für Staatshilfen www.macher-hilfe.de

Berlin (ots) Der BUNDESVERBAND LEGAL TECH hat seine Arbeit im Frühjahr 2020 aufgenommen.

Ein fortschrittliches und innovationsfreundliches Umfeld im Recht - das will der BUNDESVERBAND LEGAL TECH aktiv mitgestalten.

Viele Anwälte sind durch ein veraltetes Berufsrecht gehindert, bestimmte Vergütungsmodelle anzubieten und in Digitalisierung und Automatisierung zu investieren. Das wenigermiete.de-Urteil des Bundesgerichtshofs vom Dezember 2019 hat deutlich gemacht, dass noch vieles in Deutschland unklar ist, für anwaltliche und nicht-anwaltliche Anbieter von Rechtsberatung. Wenn es an Rechtssicherheit fehlt, unterbleiben Investitionen im Rechtsmarkt. Deutschland läuft Gefahr, von den USA und Großbritannien abgehängt zu werden, weil dort bereits Freiräume für neue juristische Beratungsmodelle geschaffen wurden. Der geographische Online-Überblick "CodeX LegalTech" der Stanford Universität weist die USA als klaren Weltmarktführer und Großbritannien als europäische Nummer 1 aus.