Caritas international : Caritas: Minen müssen weltweit geächtet bleiben

Jesús Albeiro Urbano mit seiner Mutter Ismailinea Aza, 63. Jesus ist Minenopfer, verlor beide Beine (Oberschenkelamputiert), geht zur Schule und arbeitet als Fahrer, in dem er Kinder mit seinem eigenen Bus zur Schule fährt. Landminenprojekt im Department Narino: Mehr als 7.800 Minenopfer gab es in den letzten Jahren in Kolumbien zu beklagen, darunter viele Bauern und ihre Kinder. Neben der Gefahr für Leib und Leben, sind die Bauern aber auch in der Bewirtschaftung ihrer Felder, die ihre Existenz sichern, eingeschränkt. Die Departements Narino und Caqueta im Süden Kolumbiens sind besonders betroffen. Hier umfasst das Projektgebiet 60 Gemeinden, in denen umfassend die Bevölkerung vor den Landminen geschützt werden soll. Da mit einer organisierten Minenräumung durch die Regierung in nächster Zeit nicht zu rechnen ist, setzt das Projekt den Hauptfokus auf Aufklärung, denn die meisten wissen zu wenig über die Gefahren von Landminen. Kenntnisse über Gefahrenquellen und sichere Verhaltensweisen sind kurz- und mittelfristig der beste Schutz.