Fuldaer Zeitung : Chaostage in Berlin und Erfurt Kommentar der Fuldaer Zeitung zur Situation in Thüringen (8. Februar 2020)

Chaostage in Berlin und Erfurt Kommentar der Fuldaer Zeitung zur Situation in Thüringen (8. Februar 2020)

Fulda (ots) Im Bemühen um Schadensbegrenzung und Rückgewinnung von Glaubwürdigkeit zerreiben sich die politischen Akteure in Erfurt und Berlin und laufen Gefahr, den Fehleinschätzungen vor dem 5. Februar 2020 neue folgen zu lassen.

Der größte Irrtum unter den Lösungen, die nun diskutiert werden: die Forderung der CDU, die Sozialdemokraten und Grünen in Thüringen müssten einen Ramelow-Nachfolger aufstellen, der auch für die CDU-Fraktion wählbar sei. Zu glauben, die Linkskoalition lasse sich auseinanderdividieren und sei bereit, Ramelow auf dem Altar der politischen Mitte zu opfern, ist an Naivität nicht mehr zu überbieten.

Vielleicht soll es vom Totalversagen der CDU-Bundesvorsitzenden ablenken, für die die Thüringer Verhältnisse zu einer Existenzkrise geworden sind. Nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer die Parteifreunde in Erfurt unmittelbar nach der Landtagswahl schon nicht unter Kontrolle gebracht hatte, gelingt es ihr nun, im Chaos der Kemmerich-Wahl, erst recht nicht. Ihre Forderung nach Neuwahlen wird nicht weiter verfolgt; AKK fehlt es an Autorität, Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft. So lässt sie sich von Mohring und seinen Fraktionskollegen düpieren, die den Machtkampf einstweilen für sich entscheiden. Die Kanzlerschaft, sofern sie jemals ihr Ziel war, rückt angesichts ihrer offen zur Schau getragenen Hilflosigkeit in weite Ferne. Laschet, Merz und Spahn scheinen sich - so lassen sich ihre Auftritte interpretieren - längst in Lauerstellung zu befinden.