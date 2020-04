MAXFLI Beteiligungs GmbH : Corona-Hilfe: XXLAGER-Selfstorage bietet kostenlose Boxen für Berliner Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler

Berlin (ots) Das Berliner Unternehmen XXLAGER-Selfstorage bietet im Rahmen der Corona-Krise Gewerbetreibenden, Selbständigen und Freiberuflern für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten eine kostenlose Box zur Einlagerung an.

Wer aus Platzmangel, wegen eines Umzugs, einer Renovierung oder anderen gewerblichen Gründen vorübergehend eine Lagerfläche benötigt, kann diese ohne großen Aufwand beim Berliner Familienbetrieb XXLAGER-Selfstorage beantragen. Die Boxen an den drei Standorten in Wittenau, Köpenick und Steglitz haben eine Fläche zwischen 1m2 und 30m2.

"Wir möchten dem Mittelstand und den Gewerbetreibenden in diesen Zeiten unter die Arme greifen", betont Phillip Samos, der die Lagerflächen verantwortlich betreut. "Für die Box", so ergänzt Samos, "fallen außer einer Kaution in Höhe von 120EUR keine weiteren Kosten an."