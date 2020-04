Smartmed-Test GmbH : Corona-Tests dank freier Laborkapazitäten für Selbstzahler nutzbar / Online-Bestellung, PCR-Analyse durch medizinisches Fachlabor, Ergebnis per App schon nach zwei Tagen

Köln (ots) Medizinische Fachlabore haben seit Beginn der Pandemie ihre Testkapazitäten deutlich aufgestockt. Dennoch werden diese derzeit bei weitem nicht abgerufen, obwohl eine Ausweitung der Corona-Tests wissenschaftlich empfohlen und politisch gewollt ist.

Das Test-Kit für den PCR-Test, der eine akute Infektion mit dem Covid-19-Erreger untersucht, kommt per Post. Die Nutzer nehmen einen Selbstabstrich im Rachenraum vor und senden die Probe mit der Post an das Labor. Im Rheinland können Patienten für ihre Proben darüber hinaus Sammelboxen nutzen, um einen Tag für den Postversand zu sparen. Das Analyseergebnis des Medizinlabors ZOTZ|KLIMAS kann schon am Folgetag per App abgerufen werden.