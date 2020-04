3sat : "Corona-Videotagebuch": 3sat zeigt Schweizer Reportage über den Alltag in der Krise

Mainz (ots) Dienstag, 28. April 2020, 23.45 Uhr

Es herrscht Ausnahmezustand wegen der Corona-Pandemie. Doch der Alltag geht irgendwie weiter: ein Leben in Unsicherheit und auf Distanz. Vanessa Nikischs Reportage "Corona-Videotagebuch - Alltag in der Krise" aus der SRF-Reihe "Reporter" zeigt anhand von Videotagebüchern, wie unterschiedlich Menschen ihr Leben in Zeiten von Corona gestalten. 3sat zeigt die Reportage am Dienstag, 28. April 2020, 23.45 Uhr.