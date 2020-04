CytoSMART Technologies : CytoSMART spendet 100 Frischzellanalysesysteme um COVID-19 Forschern zu helfen

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) CytoSMART Technologies B.V. wird weltweit 100 von sogenannten Frischzellanalysesystemen an Forschungslabore mit hoher Schutzstufe, die an der Eindämmung von COVID-19 arbeiten, spenden. Die durch die Coronakrise überlasteten Forschungseinrichtungen, welche täglich dazu beitragen die Folgen der Viruskrankheit zu bekämpfen, werden mit dieser Spende bedeutend entlastet.

"Unser Ziel ist es Hochsicherheitslabore zu unterstützen. Mit Hilfe unserer modernen Analyseinstrumente können viele Arbeitsschritte von außen erledigt werden, wie z.B. die Überwachung von Zellkulturen per Video-Livestream." - Joffry Maltha, CEO at CytoSMART Technologies

Laut den Richtlinien der CDC und WHO, sollten die Isolation und Charakterisierung von COVID-19 in Laboren der Biosicherheitsstufe (BSL) 3 durchgeführt werden. Die Forschung in Laboren der Stufe BSL-3 und BSL-4 bedeutet Arbeit in einer stark kontrollierten Umgebung. Viele Vorsichtsmaßnahmen müssen eingehalten werden, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und die Ausbreitung der Erreger, an denen gearbeitet wird zu vermeiden. Das Wechseln der Ausrüstung und Schutzkleidung ist zeit- und kostenintensiv, womit das Betreten des Labors, nur in Ausnahmefällen stattfindet.