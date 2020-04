Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. (GIN) : Dachtragwerke: Maßgenau vorgefertigt und kurzfristig lieferbar / Zimmereien und Dachdeckerbetriebe montieren immer öfter Nagelplattenbinder

Ostfildern (ots) Pandemiebedingten Zeitverzug auf Baustellen können Bauhandwerksbetriebe umgehen, indem sie Tragwerkskonstruktionen für Dächer, Geschossdecken und Wände mit maßgenau vorgefertigten Nagelplattenbindern ausführen.

Die gut fünfzig Mitgliedsunternehmen der Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte sind mit sortiertem Bauholz und Holzverbindungsmitteln gut bestückt, so dass Produktionsengpässe auf absehbare Zeit nicht zu erwarten sind, heißt es beim Branchenverband GIN in Ostfildern/Baden-Württemberg.

"Außerdem erfordert die Montage eines Tragwerks aus Nagelplattenbindern vergleichsweise wenig Personal, was aktuell dem Gesundheitsschutz der ausführenden Handwerker auf Baustellen stark entgegenkommt", ergänzt GIN-Vorstandsmitglied Dipl.-Bauing. Bodo Mierisch, Geschäftsführer der zur Knauf-Gruppe gehörenden Firma Opitz Holzbau in Neuruppin/Brandenburg.

Damit die Qualität jedes einzelnen vorgefertigten Binders stimmt, haben sich führende Hersteller in der Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. sowie im Interessenverband Nagelplatten e.V. (GIN) zusammengeschlossen; für alle gelten von der Planung und statischen Bemessung über die Produktion in wettergeschützten Hallen bis hin zur Montage die gleichen hohen Anforderungen.

Die Vorfertigung der Binder erfolgt in wettergeschützten Hallen auf industriellen Produktionsanlagen. Dabei kommt eine spezielle Software zum Einsatz, die in einem Arbeitsgang die statische Bemessung, Kalkulation, Werkstattplanung und Ansteuerung der CNC-Maschinen regelt. Als Holzverbindungsmittel dienen CE-zertifizierte Nagelplatten. Die objektspezifisch bemessenen Binder werden direkt ab Werk just-in-time auf die Baustelle geliefert, wo sie bis zum Verbauzeitpunkt sachgerecht zu lagern sind. Die Vorteile dieses minutiös getakteten Produktions- und Lieferablaufs liegen auf der Hand: Mit vorgefertigten Nagelplattenkonstruktionen gewinnen montierende Dachdecker- und Zimmereibetriebe Termin- und Planungssicherheit und können im Vergleich zu handwerklich hergestellten Tragwerken erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren. Immer mehr Handwerksunternehmen wissen dieses Plus an Vorhersehbarkeit zu schätzen, das ihnen die Zusammenarbeit mit einem güteüberwachten GIN-Mitgliedsunternehmen bietet. Folgerichtig greifen sie gerade jetzt auf Tragwerke aus maßgenau vorgefertigten Nagelplattenbindern zurück, um anhängige Bauaufträge mit so wenigen Mitarbeitern wie möglich termingerecht und rentabel auszuführen. (ad)