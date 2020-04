ARD Das Erste : Das Erste: "Der Zürich-Krimi": Hochspannender Thriller mit Christian Kohlund, Ina Paule Klink und Pierre Kiwitt am Donnerstagabend

Thomas Borchert (Christian Kohlund) und seine Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klin) müssen den rätselhaften Tod eines Familienvaters aufklären: Was zunächst wie ein tragischer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich als ungewöhnlicher Mordfall, bei dem die Ehefrau unter Verdacht gerät.

München (ots) Drei neue "Zürich-Krimis" am 23. April, 30. April und 7. Mai 2020

Eine Geiselnahme im Gerichtssaal sorgt kommenden Donnerstag, 23. April 2020, im siebten Zürich-Krimi für Hochspannung: Titelheld Christian Kohlund muss in "Borchert und die tödliche Falle" um das Leben seiner Chefin Dominique (Ina Paule Klink) fürchten. Rätsel geben jedoch nicht nur die Motive des Täters auf, sondern auch seine Forderungen. In dieser brisanten Situation folgt Borchert seinem Instinkt und kommt einer perfiden Erpressung auf die Spur. Roland Suso Richter inszeniert das Buch von Wolf Jakoby als temporeich erzählten Thriller. Seinen Einstand in der erfolgreichen Krimireihe gibt Pierre Kiwitt in der Rolle des Hauptmanns Furrer, der durch seine persönliche Betroffenheit bei dem Nervenspiel an seine Grenzen kommt.

Das Erste zeigt "Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle" auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" am 23. April 2020. "Der Zürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum" folgt am 30. April 2020 und "Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See" am 7. Mai 2020.

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle" ist online first in der ARD Mediathek seit Montag, 20. April 2020, zu sehen, "Der Zürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum" ab Montag, 27. April 2020, und "Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See" ab Montag, 4. Mai 2020, jeweils ab 20:15 Uhr.

"Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film in Koproduktion mit Mia Film (Produzenten: Klaus Graf, Annemarie Pilgram, Michal Pokorny), gefördert durch den Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie, im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führte Roland Suso Richter nach einem Drehbuch von Wolf Jakoby. Gedreht wurde vom 15. November bis 17. Dezember 2018 in Zürich und in Prag. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (ARD Degeto).

