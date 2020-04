ARD Das Erste : Das Erste: Filmstars Heino Ferch und Katja Flint gegen den "Quizduell-Olymp" am Freitag, 24. April 2020, 18:50 Uhr im Ersten

München (ots) Hauptrollen im Film und Hauptpreise bei Award-Verleihungen - darauf sind Katja Flint und Heino Ferch normalerweise festgelegt. Sogar als bestes Film-Liebespaar wurden sie schon ausgezeichnet. Doch heute müssen sie um den ersten Platz kämpfen: Ob sie nach drei gemeinsamen Filmen als eingespieltes Team auch die klügsten Quiz-Köpfe Deutschlands in den Schatten stellen?

Das sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp" am Freitag, 24. April, um 18:50 Uhr im Ersten. In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.