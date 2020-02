DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH : Datenbankprojekt listet die 10.000 wichtigsten Mittelständler Deutschlands/ 19 Kritierien zur Ermittlung der entscheidenden Betriebe

Düsseldorf (ots) "German Mittelstand" - weltweit steht die einzigartige Struktur starker Mittelstandsunternehmen in Deutschland als Synonym für technologische Stärke, Innovation und Unternehmergeist. Seine Vertreter reichen - je nach zugrundeliegender Definition - vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum milliardenschweren Hidden Champion.

Wer aber sind die wichtigsten Mittelstandsbetriebe in Deutschland? Diese Frage beschäftigt früher oder später alle, für die der deutsche Mittelstand zur eigenen Zielgruppe zählt. Denn aus der schieren Anzahl der Gewerbebetriebe insgesamt (über 3 Millionen) gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Das Researchteam des Unternehmernetzwerk DDW Die Deutsche Wirtschaft hat sich der Aufgabe gestellt. In einem permanenten Prozeß werden seit 2018 die bedeutendsten Mittelständler identifiziert und analysiert. Erfasst werden dabei Unternehmen in deutschem Unternehmerbesitz bis zu einem Jahresumsatz von einer Milliarde Euro.

Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die Struktur, Verteilung und Bedeutung der wichtigsten Mittelstandsunternehmen. So reichen die Umsätze der Top-10.000 von rund 15 Millionen bis zur Rankinggrenze von 1 Milliarde Euro. Der Umsatzdurchschnitt liegt bei 96 Millionen Euro - also repräsentieren die Top-10.000 damit zusammen 960 Milliarden Euro Umsatz. Weltweit schaffen sie 5,2 Millionen Arbeitsplätze.