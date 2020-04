Senacor Technologies : Datenschutz: Deutsche vertrauen Hausbank am meisten

Datenschutz: Deutsche vertrauen Hausbank am meisten

Eschborn (ots) Deutsche Verbraucher vertrauen ihrer eigenen Hausbank am meisten, wenn es um ihre Finanzdaten geht. 78 Prozent würden auch am ehesten ihrer Bank erlauben, die eigenen Kontodaten gezielt auszuwerten. Mit 68 Prozent liegen die gesetzlichen Krankenkassen auf dem zweiten Platz und damit noch vor staatlichen Stellen wie den Finanz- und Sozialbehörden.

Obwohl die klassischen Banken beim Vertrauen alle anderen Unternehmen abhängen, ergibt sich ein völlig anderes Bild bei den tatsächlich genutzten Angeboten. Leistungen, die sich über Portale im Internet vergleichen und buchen lassen, bezeichnet das Bundeskartellamt als Wachstumsmarkt mit einer jährlichen Zunahme von mehr als 20 Prozent. Platzhirsche wie Check24 würden sogar noch schneller wachsen. Das gilt auch für US-Techriesen wie Apple. Mit zusätzlichem Speicher in der Cloud, Apps, aber auch Musik- oder Fernsehangeboten nimmt der Konzern immer mehr Geld ein - und das, obwohl die Kunden dafür häufig ihre Kontodaten hergeben müssen und die Anbieter viel über die eigenen Konsumgewohnheiten lernen.

Tatsächlich ziehen die Deutschen ausgerechnet bei den Unternehmen, die mit digitalen Diensten derzeit ihre größten Erfolge feiern, eine rote Linie - und zwar bei den Kontodaten. Nur 28 Prozent würden etwa einem Vergleichsanbieter erlauben, die eigenen Kontodaten automatisch auszulesen, um Vorschläge für eine günstigere Versicherung oder billigeren Strom zu unterbreiten. Amazon, Apple und Co. schneiden mit 37 Prozent kaum besser ab. Selbst bei Versicherungen bleibt jeder zweite Kontoinhaber vorsichtig. "Bei sensiblen Daten wie den Kontoumsätzen verfügen Banken über einen großen Vorschuss an Vertrauen", erklärt Christian Wolfangel. "Wer weiß, wieviel und wofür Geld ausgegeben wird, kann sich viel besser überlegen als alle anderen, was die Kunden brauchen und sich wünschen."