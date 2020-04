Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt : Dean & David schließt sich der Europäische Masthuhn-Initiative an

Berlin (ots) Das "Healthy Fast Casual"-Franchise Dean & David schließt sich der Europäischen Masthuhn-Initiative an und vollzieht damit einen wichtigen Schritt in Sachen Tierschutz. Nach Gesprächen mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hat sich Dean & David dazu verpflichtet, spätestens ab 2026 nur noch Hühnerfleisch zu verwenden, welches von Tieren stammt, die entsprechend den Kriterien der Masthuhn-Initiative gehalten und geschlachtet wurden.

Mit der Vision "we care, you eat" wurde Dean & David von David Baumgartner 2007 ins Leben gerufen - eine Erfolgsgeschichte made in Germany. Begonnen in einer kleinen Salatmanufaktur in München, geht sie seither um die Welt. Mittlerweile zählt das Unternehmen weit über 100 Stores und auch die Expansion ins Ausland ist in voller Fahrt. Mittlerweile gibt es Dean & David z.B. in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz oder Österreich. Und die weitere Expansion ist in vollem Gange, so eröffnet 2020 beispielsweise der ersten Dean & David in Frankreich. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 2.000 Mitarbeiter aus über 51 Ländern. Nähere Informationen zum Unternehmen unter www.deananddavid.de (http://www.deananddavid.de).