DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft : DEG-Finanzierung für Supermärkte in Kenia

DEG-Finanzierung für Supermärkte in Kenia

Köln (ots) - Beteiligungskapital für lokales Unternehmen Naivas - Zahlreiche neue Arbeitsplätze geplant - DEG-BSS-Maßnahmen zum Umgang mit Corona in Vorbereitung Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH beteiligt sich an einer führenden kenianischen Supermarktkette.

Naivas Limited (Naivas) betreibt über 60 Filialen in Kenia, die Hälfte davon im Großraum Nairobi. Die DEG stellt bis zu 10 Mio. US-Dollar bereit, zu den Co-Investoren zählen der Beteiligungsfonds Amethis Fund II und die Weltbanktochter International Finance Corporation (IFC).

Mit dem neuen Kapital wird Naivas den Service in den stationären Geschäften weiter ausbauen und das Online-Angebot erweitern. Um die Qualität von Produkten und Service zu verbessern, wird auch in Lieferketten und Organisation investiert. Naivas ist mit seinen aktuell rund 6.000 Angestellten bereits heute ein wichtiger Arbeitgeber in dem ostafrikanischen Land. Im Zuge der Expansion sollen zahlreiche weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.