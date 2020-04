DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. : Der DDV vergibt den MAX-Award am 12. Mai digital

Frankfurt am Main (ots) Die Preisverleihung des MAX-Awards wird zum ersten Mal digital durchgeführt. Am 12. Mai um 17 Uhr wird auf Facebook, Youtube und der MAX-Award Webseite bekannt gegeben, welche Arbeiten Gold, Silber und Bronze gewinnen.

Trotz Absage des OMR Festivals im Zuge der Corona-Krise hält der DDV an dem Termin der Preisverleihung des MAX-Awards fest. Einziger Unterschied: Die Preisverleihung findet in diesem Jahr in einem digitalen Format statt, das am 12. Mai um 17 Uhr auf Youtube (https://www.youtube.com/user/ddpaward/), Facebook (https://www.facebook.com/MAXAward/) und der MAX-Award Webseite (https://www.max-award.de/) zeitgleich ausgestrahlt wird. Moderator Alexander Mazza wird in einem ca. 30-minütigen Video gemeinsam mit Jurypräsident Michael Koch und DDV-Präsident Patrick Tapp die Gewinner von Gold, Silber und Bronze bekannt geben. Neben der Auszeichnung der Best in Show Arbeit und der Agentur des Jahres wird außerdem der Max Junior Award und der Microsoft-Sonderpreis "KI im Kundendialog" verliehen.