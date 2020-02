Neue Osnabrücker Zeitung : Désirée Nosbusch: Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erlebt

Osnabrück (ots) Désirée Nosbusch: Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erlebt

Wegen italienischer Mutter in der Schule gemobbt: "Das, was ihr zu Hause fresst, geben wir unseren Schweinen" - Schauspielerin ("Bad Banks") gibt am liebsten Geld für gutes Essen aus - Scharfe Kritik an Banken

Osnabrück. Schauspielerin Désirée Nosbusch ("Bad Banks") hat als Tochter einer italienischen Schneiderin in Luxemburg während ihrer Kindheit Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erfahren. "Ich habe mir Sprüche anhören müssen wie ,Das, was ihr zu Hause fresst, geben wir unseren Schweinen'. Polenta war gemeint", sagte die 55-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich kannte auch keine normale Jeanshose, meine Mutter hat mir aber eine blaue Hose genäht, die ich stolz getragen habe. In der Schule hieß es dann: Ach, guck mal, wieder was aus der Lumpenkammer rausgezogen?"