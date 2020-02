Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) : Deutsche Berufsfeuerwehren erhalten Auszeichnung für Verdienste um europaweiten Notruf 112 / Presseeinladung zur Verleihung "Goldener Euronotruf-Stern 2020"

Berlin (ots) Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Verleihung des Euronotruf-Stern 2020 findet in der Leitstelle der Feuerwehr Bonn statt. Der Leiter der Feuerwehr Bonn, Jochen Stein, wird den Preis in seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland (AGBF-Bund) stellvertretend für alle 109 Berufsfeuerwehren in Deutschland entgegennehmen.