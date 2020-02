DVAG Deutsche Vermögensberatung AG : Deutsche Vermögensberatung und Jürgen Klopp verlängern ihre Partnerschaft bis 2025

Frankfurt (ots) Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) und Jürgen Klopp machen gemeinsam weiter und setzen ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit weitere sechs Jahre fort. Was 2015 begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einer - für beide Seiten - wertvollen Partnerschaft entwickelt.

Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung, dazu: "Jürgen Klopp ist Sympathieträger und Identifikationsfigur zugleich. Er ist zu 100 % "the normal one" und das macht ihn so besonders. So ist "Kloppo" bereits seit fast vier Jahren in Spots auf ARD und ZDF für die Deutsche Vermögensberatung im Einsatz. Das neueste gemeinsame TV-Projekt "Klartext" ist seit August auf sky zu sehen. Der Name ist hier Programm, denn alle Texte sind von Jürgen Klopp frei gesprochen, das macht sie besonders lebendig. Alle acht Episoden drehen sich dabei um die Themen Beratung, Geld und Sparen.