Cannamedical Pharma GmbH : Die Cannamedical® Pharma GmbH beurkundet das erste Closing der strategischen Finanzierungsrunde über 12M EUR unter der Führung des US-Healthcare Unternehmers Steve Wiggins

Köln (ots) Die Cannamedical® Pharma GmbH, die führende unabhängige Marke auf dem schnell wachsenden deutschen Markt für Medizinalcannabis, gab heute das erste Closing einer neuen strategischen Finanzierungsrunde über insgesamt 12 Mio. EUR sowie die Verstärkung des Board of Directors durch Steve Wiggins bekannt.

Steve Wiggins ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Unternehmer im US-Healthcare Segment und blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück, in deren Verlauf er Firmen gegründet und aufgebaut hat, die zu Marktführern in ihren jeweiligen Gesundheitssektoren wurden. Cannamedical® plant das Investorenkapital in strategisches Wachstum einschließlich der Expansion in Deutschland und Europa zu investieren, um ihr marktführendes Produktportfolio zu stärken.