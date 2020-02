Börsen-Zeitung : Die Kunst des Führens / Kommentar von Angela Wefers zum Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz

Frankfurt (ots) Der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz kommt völlig unerwartet, aber in der Sache nicht ganz überraschend. Eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen hatte die Nachfolgerin von Angela Merkel an der Parteispitze und Anwärterin auf die Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl 2021 seit etwas mehr als einem Jahr begleitet.

Demokratie ist kein Schlaraffenland, in dem sich jeder etwas wünschen darf und für alle alles in Erfüllung geht. Dies scheint inzwischen jedoch Erwartungshaltung derjenigen zu sein, die ihren Frust in Wahlen in die Extreme wie die AfD lenken und es den sogenannten Etablierten einmal so richtig zeigen wollen. Dazu trägt das Verhalten der Regierungsverantwortlichen selbst bei. Sie schüren diese Haltung mit Sozialversprechen wie der Grundrente oder der Mütterrente. Sie belasten damit Generationen, die zahlen müssen, wenn die Urheber längst aus dem Amt sind. Union und SPD nehmen sich da nicht viel. In zehn Jahren Hochkonjunktur ist die Sozialquote im Bundeshaushalt gestiegen. Was soll erst im Abschwung geschehen, wenn staatliche Hilfe wirklich nötig ist?