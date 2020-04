Faktenkontor : Diese Bloggerinnen setzen Maßstäbe

Hamburg (ots) - Blogger-Relevanzindex liefert Ranking der 50 wichtigsten Blogs von Frauen

Julia Richter ist die wichtigste Bloggerin in Deutschland. Wie schon im Vorjahr landet sie mit ihrem Food-Blog "German Abendbrot" auf dem Spitzenplatz des Blogger-Relevanzindex der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor. Von 2.000 analysierten Blogs verfügt Richter über den besten Gesamtwert in Sachen Sichtbarkeit, Anzahl der Links, Social-Media-Performance, Aktivität und Community-Interaktionen. Damit bleibt "German Abendbrot" trotz der bei kulinarischen Themen besonders zahlreichen Konkurrenz das Maß aller Dinge.

Ein beliebtes Thema ist außerdem das Reisen. In dieser Kategorie konnte sich Tanja Neumann mit ihrem Blog "Vielweib on Tour" gegen die Konkurrenz durchsetzen. Sie erreicht mit ihren Geschichten über Ausflugstipps, Cabriotouren und mehr den siebten Platz.

Andere Bloggerinnen besetzen hingegen ein weniger umkämpftes Themenfeld. Claudia Tödtmann wirft in ihrem Blog zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen. In "Tödtmanns Management-Blog" erzählt die WiWo-Redakteurin Geschichten aus dem Büroalltag und landet auf dem zweiten Platz des Index. Noch weniger Konkurrentinnen hat Stefanie Fiebrig. Als Einzige unter den Top 50 beschäftigt sie sich in ihrem Blog mit Fußball. Hauptsächlich geht es bei "Textilvergehen" um Union Berlin. Die treuen Fans des Hauptstadtklubs lesen die Texte so fleißig, dass Fiebrig sich über Platz drei im Ranking freuen darf.