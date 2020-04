Neue Osnabrücker Zeitung : Dieter Hallervorden: Wechsel zu "Let's Dance" ausgeschlossen

Osnabrück (ots) Dieter Hallervorden: Wechsel zu "Let's Dance" ausgeschlossen

Osnabrück. Dieter Hallervorden wird nach seinem Aus in der Pro-Sieben-Show "The Masked Singer" nicht ins nächste TV-Format wechseln. "Ich kenne meine Grenzen und werde deswegen schweren Herzens auf 'Let's Dance' verzichten", sagte der Entertainer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). In dem Pro-Sieben-Format war auch die tänzerische Leistung des 84-Jährigen gelobt worden. "Ich habe mangelhafte Gesangstechnik durch energischen Körpereinsatz ausgeglichen", sagte Hallervorden dazu.

Auch im hohen Alter steht Dieter Hallervorden zur Kunstfigur, die ihn in den 70er-Jahren zum Star gemacht hat. Auf die Frage, ob man ihn weiterhin Didi nennen dürfe, antwortete er: "Didi empfinde ich als Kosenamen. Wer gern in früheren Zeiten schwelgt, wird sich natürlich an ihn erinnern. Ich denke, 'Didi' ist eine Art Markenetikett, das ich mir selbst hart erarbeitet habe. Es klebt an mir, und ich trage es mit Stolz."