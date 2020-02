Skoda Auto Deutschland GmbH : Doppelsieg für SKODA bei Leserwahl ,Best Cars'

Mladá Boleslav/Weiterstadt (ots) - Leser des Fachmagazins auto motor und sport wählen SKODA OCTAVIA zum achten Mal zum Importsieger in seiner Klasse

Die Leserinnen und Leser des Fachmagazins auto motor und sport haben entschieden: SKODA OCTAVIA und SKODA SUPERB gehören zu den Gewinnern der Leserwahl ,Best Cars 2020'. Der OCTAVIA sichert sich mit 15,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen bereits zum achten Mal den Titel als beliebtester Import-Kompaktwagen in Deutschland. Für den SKODA SUPERB stimmten 17,9 Prozent der Teilnehmer und wählten ihn damit zum Importsieger in der Mittelklasse.

Das Fachmagazin auto motor und sport hatte seine Leser bereits zum 44. Mal dazu aufgerufen, ihre persönlichen Favoriten in elf Kategorien zu küren. Insgesamt standen 387 Modelle zur Wahl. Rund 103.000 Teilnehmer gaben bei der ,Best Cars'-Leserwahl ihre Stimme ab.

Wenige Tage vor der Preisverleihung war in Deutschland Bestellstart für den neuen OCTAVIA. Das Herz der Marke ist zunächst als Kombivariante erhältlich, die Limousine wird das Modellportfolio in Kürze ergänzen. Die Neuauflage des Bestsellers präsentiert sich geräumiger, sicherer, vernetzter und emotionaler als je zuvor. Damit setzt der OCTAVIA erneut Maßstäbe in seinem Segment und bringt die besten Voraussetzungen mit, um an den Erfolg seiner Vorgänger anzuknüpfen: Mit jährlich rund 400.000 ausgelieferten Einheiten zählt der OCTAVIA zu den beliebtesten Fahrzeugen in Europa. Insgesamt produzierte SKODA bislang fast sieben Millionen Einheiten seines Verkaufsschlagers.