SGL Carbon SE : Dr. Torsten Derr wird neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE

Dr. Torsten Derr / neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE / new CEO of SGL Carbon SE ------------------------------------ Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Die Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. --------------------------------------- SGL Carbon is a technology-based company and world leader in the development and production of carbon-based solutions. Its high-quality materials and products made from specialty graphite and composites are used in industrial sectors that determine the future: automotive, aerospace, solar and wind energy, semiconductor and LEDs as well as in the production of lithium-ion batteries, fuel cell and other energy storage systems. In addition, SGL Carbon develops solutions for chemical and industrial applications. Materials, products and solutions from SGL Carbon are embedded in the major topics of the future: sustainable mobility, new energies and cross-industry digitization.