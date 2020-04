Tyvek : DuPont Performance Building Solutions stellt in Deutschland eine komplette Palette von Produkten vor, die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern

London (ots/PRNewswire) Nach der erfolgreichen Einführung in Großbritannien, Irland und Belgien führt DuPont Performance Building Solutions nun auch in Deutschland eine vollständige Palette von Dampfbremsen, Klebstoffen, Dichtstoffen und Polyurethanschäumen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden ein.

In Europa müssen alle neuen Gebäude bis Ende 2020 nahezu Null-Energie-Gebäude sein. Jedes Land, das der Europäischen Union angehört, muss spezifische Leistungsanforderungen an den Energieverbrauch für neue Gebäude und größere Renovierungsprojekte festlegen. Die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden ist eine große Anstrengung in der Bauindustrie.

Ab März 2020 umfasst das Angebot von DuPont Performance Building Solutions für die Integrität und Luftdichtigkeit der Gebäudehülle in Deutschland fortschrittliche DuPont(TM) Tyvek® Unterdeck- und Unterspannbahnen in speziellen Ausführungen, DuPont(TM) AirGuard® Dampfbremsen, eine umfassende Produktpalette von DuPont(TM) Tyvek® und AirGuard® Klebebändern und Zubehör, DuPont(TM) Froth-Pak(TM) Isolierschaum, DuPont(TM) Insta Stik(TM) Klebstoffsysteme und DuPont(TM) LiquidArmor(TM) Flüssigabdichtung.

"Mit unserem erstklassigen technischen Know-how und unserer Erfahrung mit Produkten für die Gebäudehülle sind wir bereit, den Bauunternehmen und Fachleuten in Deutschland eine umfassende Produktpalette - zuverlässig und mit einer DuPont Gewährleistung - zur Verfügung zu stellen. Unsere Produkte ermöglichen, Gebäude mit überlegener Energieeffizienz zu errichten, die den neuen, anspruchsvollen Anforderungen an die Luftdichtigkeit entsprechen", sagte Francisco José Gonçalves, Commercial Leader EMEA für den Geschäftsbereich DuPont Performance Building Solutions. "Unsere Produkte sind leicht und schnell einzubauen und umfassen ganzheitliche Lösungen, die der Bauindustrie helfen können, im Vergleich zu alternativen Lösungen Materialeinsparungen von bis zu 50% und Zeiteinsparungen von bis zu 45% zu erzielen. Dies ist definitiv ein sehr bedeutender Vorteil, vor allem in Zeiten, in denen die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte eine große Herausforderung ist."