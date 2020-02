valantic Trading Solutions AG : Echtzeit-Payment bei 33,7 Milliarden Euro-Bank: valantic implementiert RTPE / Real Time Payment Engine (RTPE) digitalisiert Zahlungen der Geschäftsbank Ceska sporitelna

Magdeburg (ots) Services in Echtzeit gehören für die Kundschaft längst zum Alltag, und auch Banken folgen diesem Trend. Die größte tschechische Geschäftsbank Ceska sporitelna, ein Unternehmen der Wiener Erste Group Bank AG, bietet den Kunden seit Herbst 2019 Echtzeitzahlungen an.

Dazu wurde die Real Time Payment Engine von valantic implementiert. Das Technologieunternehmen entwickelt seit mehr als 20 Jahren Software für Zahlungsverkehr, Investmentbanking und Transaction Management. Mit der maßgeschneiderten Lösung können die Kunden der Ceska sporitelna in Echtzeit Geldsendungen in Tschechischen Kronen vornehmen. Die offene, modular aufgebaute Payment-Hub-Lösung ermöglicht neben Instant Payment auch die Verarbeitung weiterer Zahlungstypen wie z. B. SWIFT oder SEPA. Die Ceska sporitelna erzielt eine Bilanzsumme von 33,7 Milliarden Euro und hat mehr als 10.000 Mitarbeiter, über 600 Zweigstellen und fünf Millionen Kunden. Die Muttergesellschaft Erste Group ist in insgesamt sieben Ländern präsent und betreut mehr als 16 Millionen Kunden in Zentral- und Osteuropa.

Ein Hub für alle Zahlweisen

Die Real Time Payment Engine (RTPE) von valantic bindet verschiedene Zahlungskanäle wie E-Banking, manuelle Zahlungserfassung oder Zahlungen über Drittanbieter ein. Die Software bietet zahlreiche flexible Schnittstellen, zeichnet sich durch eine Multi-Kanal- und Multi-Instrumentenfähigkeit aus und lässt sich an landes- und bankenspezifische Anforderungen anpassen. Somit können alle in einer Bank anfallenden Zahlungsverkehrsleistungen aus einem Hub heraus bearbeitet werden. Damit reduzieren sich die Kosten und wertvolle IT-Ressourcen stehen für andere Aufgaben zur Verfügung. Die webbasierte Benutzerplattform überwacht alle Zahlungen, visualisiert komplexe Transaktionen im XML-Format und gibt einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus. Damit bietet die Plattform eine leistungsstarke, zuverlässige, skalierbare und flexible Technologie, die mit allen aktuellen Zahlungsverarbeitungssystemen zusammenarbeitet und ein nahezu hundertprozentiges Straight Through Processing (STP) ermöglicht.

Effiziente Zahlungsabwicklung

"Die in der Bankenbranche zunehmend geringen Margen und der wachsende Druck zur effizienten Zahlungsabwicklung machen zeitgemäße und zukunftssichere IT-Lösungen nötig. Hinzu kommt, dass die Kunden heute durch andere Zahlungsanbieter an einen hohen Standard in Bezug auf Geschwindigkeit gewöhnt sind", sagt René Lemme von valantic. Auch Firmenkunden können derweil Echtzeitzahlungen für Funktionen wie stündliche Gehaltsabrechnungen und Just-in-Time-Bestandsverwaltung verwenden. Moderne Echtzeitzahlungssysteme wie valantics RTPE ermöglichen zudem den Zugang zu mehr Daten, die während der Transaktion übertragen werden und die Abstimmung und Berichterstellung erleichtern. Banken können damit erweiterte Services anbieten und einen Mehrwert für die Kunden schaffen. Firmenkunden einer Bank profitieren vor allem von einem Echtzeitüberblick über die real vorhandene Liquidität.

valantic Financial Services Automation ist ein Geschäftsbereich der globalen valantic-Gruppe (www.valantic.com (http://www.valantic.com)), einem weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Electronic Trading, Zahlungsverkehr und Transaktionen. valantic unterstützt mit standardisierten und maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Digitalisierung, Open Banking, Automatisierung sowie Vereinfachung von Geschäftsprozessen führende Banken und Finanzinstitute auf ihrem Wachstumskurs. Neben den Lösungen für Banken ist valantic auch erfahrener Berater und herstellerunabhängiger Implementierungspartner für die Finanzbranche. Seit über zwei Jahrzehnten begleitet das Unternehmen Kunden wie Erste Bank, Santander, DZ Bank oder UniCredit Group. Über 250 IT- und Finanzspezialisten sorgen von mehreren Standorten aus für einen reibungslosen und persönlichen Service. Die valantic-Gruppe gilt als federführend in der digitalen Transformation und zählt zu den führenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften mit über 800 Entwicklern und Beratern weltweit.

Weitere Informationen:

valantic Trading Solutions AG, Mittelstraße 10, 39114 Magdeburg, Internet: www.valantic.com , E-Mail: presse@ts.valantic.com