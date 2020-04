Industrieverband Agrar e.V. (IVA) : Einladung zur Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 5. Mai

Frankfurt/Main (ots) IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2020

Abermals hatte die Landwirtschaft in der vergangenen Saison mit ungewöhnlichen Witterungsbedingungen zu kämpfen. In vielen Regionen, insbesondere in Nord- und Ostdeutschland fehlte es ab Mai an Niederschlag. Dementsprechend weniger stark nachgefragt waren auch 2019 Pflanzenschutz- und Düngemittel. Gleichzeitig wurde die Frage nach der Zukunft der Landwirtschaft im Rahmen der Ackerbaustrategie der Bundesregierung intensiv diskutiert; der IVA brachte dazu in seiner "Perspektive Pflanzenbau" 15 konkrete Maßnahmen in die Diskussion ein.