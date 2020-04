ProSieben : Elias (24) liebt Elfenkostüme und hat noch nie geküsst. Diese sieben Nerds suchen in der Reality-Show "Beauty & The Nerd" ab 4. Juni ihr Glück

Elias (24) liebt Elfenkostueme und hat noch nie gekuesst. Diese sieben Nerds suchen in der Reality-Show ,,Beauty & The Nerd" ab 4. Juni ihr Glueck Elias (24) geht gern im Elfenkostuem auf die Straße. Der Comic-Liebhaber gesteht: ,,Ich habe noch nie gekuesst." Die einzige Frau im Leben von Sven (24) ist seine Mutter. Seine Freizeit verbringt der Computer-Fan lieber vor dem Rechner als in der realen Welt. Konditoreifachverkaeufer Dion (30) besitzt über 100.000 Magic-Sammelkarten und ist leidenschaftlicher Besucher von Fantasy-Messen. Mit Frauen oder Beziehungen hat er keinerlei Erfahrungen. Titel: Beauty and the Nerd; Staffel: 2 Person: v.l.n.r.; Flamur; Illya; Sven K., Julien, Elias; Dion, Sven L. Copyright: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer; Fotograf: Kay Kirchwitz; Bildredakteur: Jasmina Weiss; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.a. nicht gestattet; Verbindung/Einfugen/Anfugen von Werbung nicht gestattet.Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.; Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/25171 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ProSieben/Kay Kirchwitz". Foto: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer/Kay Kirchwitz