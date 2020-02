Epsilon : Epsilon ernennt Michel Robert zum Group Chief Executive Officer

Singapur (ots/PRNewswire) Der ehemalige Managing Director von Claranet bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Dienstleistungen mit und soll Epsilons branchensegmentübergreifendes Wachstum ankurbeln

"Michel verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz mit der Beaufsichtigung von erheblichem Geschäftswachstum. Er spielte außerdem eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Märkte. Seine Erfahrung mit der hybriden Cloud, Networking und Cybersicherheit sowie Claranets Verdreifachung des Geschäfts in Großbritannien verleihen uns das nötige Vertrauen in die Führungskompetenzen von Michel, um für Epsilon eine neue Ära des weltweiten Wachstums einzuläuten", so Kuok Khoon Ean, Vorsitzender, Epsilon Global Communications.

Epsilon ist ein Cloud-zentrierter internationaler Konnektivitäts- und Kommunikationsdienstleister und verbindet 220 Rechenzentren in 39 Städten. Die SDN-Plattform des Unternehmens, Infiny by Epsilon, kombiniert On-Demand-Verbindungen, ein webbasiertes Portal und APIs, um Partner mit unkomplizierten und effizienten Lösungen zu unterstützen. Sämtliche Dienstleistungen von Epsilon werden durch eine hyperskalierbare globale Backbone-Technik auf Betreiberniveau gestützt, durch die die weltweiten Knotenpunkte für Kommunikation und Technologie miteinander verbunden werden. Epsilon hat seinen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in London, New York, Dubai und Sofia.