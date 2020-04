BB RADIO : Es kann so einfach sein: Große Dankeschön-Aktion von BB RADIO mit Landesmarketing Brandenburg und regionalen Anbietern

Potsdam (ots) Gemeinsam mit regionalen Anbietern starten BB RADIO und Landesmarketing Brandenburg eine kulinarische Dankeschön-Aktion: Prall gefüllte Schlemmerkörbe mit besten Produkten aus dem Land Brandenburg werden direkt an die Haustür, ins Büro, auf Station oder an die Kasse geliefert.

Ob im Krankenhaus oder im Seniorenheim, in der Nachbarschaft oder im Supermarkt: In Zeiten von Corona sind viele Menschen mit großem Einsatz für andere da. Es ist deshalb an der Zeit, ihnen einfach mal "Danke" zu sagen! "Gemeinsam bringen BB RADIO und das Landesmarketing Brandenburg diejenigen in die Öffentlichkeit, die das gesellschaftliche Leben ohne viel Aufhebens am Laufen halten - mit 'Nähe' in Zeiten des Abstands oder durch ein Lächeln nach einer Zusatzschicht - an der Kasse, am Steuer eines Busses oder in Uniform", sagt der für das Landesmarketing zuständige Staatssekretär Dr. Benjamin Grimm und fügt hinzu: "Gerade jetzt ist der Satz der unvergessenen Regine Hildebrandt 'Kinder, vergesst nicht, der wahre Sinn des Lebens liegt im Miteinander' aktueller denn je."