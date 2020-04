PHARMA FAKTEN : Europäische Impfwoche: Schutz des Lebens

(ots) - Impfungen können nicht alles, sind aber irgendwie Alleskönner. Vom 20. bis 26. April ist Europäische Impfwoche (EIW). Sie will für die Bedeutung von Impfmaßnahmen für die Vermeidung von Krankheiten und den Schutz von Menschenleben sensibilisieren.

Eine Welt ohne Impfstoffe? Es wäre eine Reise zurück ins finsterste Mittelalter. Pharma Fakten sprach mit der Medizinerin Dr. med. Melanie Schneider vom Pharmaunternehmen und Impfstoffspezialisten GlaxoSmithKline (GSK) über das Impfen im Allgemeinen und die Impfung gegen Meningokokken.

Lesen Sie das ganze Interview auf Pharma Fakten: https://www.pharma-fakten.de/news/details/915-europaeische-impfwoche-schutz-des-lebens/

Weitere Artikel rund um das Impfen finden Sie hier: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/impfen/

Europäische Impfwoche: "Vorbeugen. Schützen. Impfen."

Impfungen schützen nicht nur das Individuum, sondern leisten einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. Aber die Impfung kann auch mehr: Sogar die Wirtschaft profitiert. Trotz relativ bescheidener Durchimpfungsraten werden allein durch die Influenzaimpfung in Europa jede Saison durchschnittlich 250 Millionen Euro eingespart, die sonst durch Krankenhausaufenthalte, Hausarztbesuche oder den Verlust von produktiven Arbeitstagen anfallen würden. Einmal abgesehen von den vielen Menschenleben, die pro Jahr verschont werden.

http://ots.de/NeHlNJ

Windpocken: Steigende Impfquoten, sinkende Erkrankungszahlen

Die Impfung gegen Windpocken (Varizellen) wird in Deutschland gut umgesetzt, lobt das Robert Koch-Institut (RKI) in einem Bericht. Das "hat zu einem großen Rückgang der Erkrankungszahlen und Krankenhausbehandlungen" geführt. Vor allem geimpfte Personen profitieren - aber nicht nur: So kommt zum Beispiel Säuglingen im ersten Lebensjahr ein "Gemeinschaftsschutz" zugute.

http://ots.de/dRZNqx

Europa: "Heimat für Impfstoffproduktion und Innovation"

"Jedes Jahr werden in Europa 1,7 Milliarden Impfstoffe produziert", schreibt Vaccines Europe, die Stimme der europäischen Impfstoffindustrie, in einem Bericht. "Diese Impfstoffe werden genutzt, um Menschen weltweit zu immunisieren und sie vor Infektionskrankheiten zu schützen". Wie groß die Erwartungen an die Branche sind, zeigt aktuell wieder die Coronavirus-Pandemie.

http://ots.de/FmTwHh

Pharma Fakten-Grafik: Impfungen - Das Vertrauen nimmt zu

Eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt: Das Vertrauen in Impfungen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen bestätigen, dass sie Impfung "befürworten" bzw. "eher befürworten". Im Jahr 2012 waren es noch 61 Prozent gewesen.

http://ots.de/p45cNY

PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland

PHARMA FAKTEN ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 14 Unternehmen und ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Kern der Initiative ist die Online-Plattform www.pharma-fakten.de (http://www.pharma-fakten.de), an der eine eigenständige Redaktion kontinuierlich arbeitet. Pharma Fakten berichtet seit 2014 regelmäßig über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische und ökonomische Hintergründe.

