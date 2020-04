EVERSANA : EVERSANA(TM) gründet Geschäftsbereich Data & Analytics, um integrierte kommerzielle Dienste der nächsten Generation voranzutreiben

Chicago (ots/PRNewswire) Brigham Hyde, Ph.D., der Innovator im Feld Gesundheitsdaten und Analyse, wird Einführung der Plattform leiten

EVERSANA(TM), der führende unabhängige Anbieter globaler kommerzieller Dienstleistungen für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Ernennung von Brigham Hyde, Ph.D. als President des Geschäftsbereichs Data & Analytics (D&A) bekannt. Hyde wird die Expansion des Unternehmens in fortschrittliche Daten- und Analysedienste, Übernahmen und Joint Ventures, und die künftige Entwicklung der D&A-Plattform und -Produkte leiten.

"Wir haben das umfassendste Angebot an kommerziellen Dienstleistungen in der Branche aufgebaut und können unseren Kunden jetzt mit dem leistungsfähigsten Ansatz für integrierte und nutzbare Daten und Analysen helfen, ihren langfristigen Erfolg zu sichern", erklärt Jim Lang, CEO von EVERSANA. "Es ist beeindruckend zu beobachten, wie unsere Kunden mit Brigham interagieren, wenn sie sehen, was möglich ist, wenn sich das Versprechen, durch die Umsetzung von Daten und Prognosen konkrete Maßnahmen voranzutreiben, letztendlich in der Wirklichkeit erfüllt".

Die Verstärkung durch Hyde untermauert EVERSANAs Engagement für den Aufbau von Patientendienstleistungen der nächsten Generation, die Daten und Analysen über alle Berührungspunkte hinweg integrieren, um eine wertorientierte Versorgung zu modellieren und Verhaltensinterventionen umzusetzen, die die Therapietreue der Patienten erhöhen und Kosten im Gesundheitssystem senken.

EVERSANAs Data & Analytics-Bereich wird integrierte Daten auf Patientenebene, kommerzielle Analysedienste, auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basierende prädiktive Fähigkeiten und Analysen von Patientenlösungen bereitstellen. Das Angebot wird sich auf die Steigerung des Kundennutzens durch daten- und technologiebasierte Lösungen konzentrieren, die KI und ML einsetzen, um Next Best-Action-Frameworks voranzutreiben und so die Erfahrungen und Ergebnisse der Patienten zu verbessern.

"Die meisten KI- und ML-Plattformlösungen sind losgelöst von den Diensten und Schnittstellen, die eine echte Auswirkung auf den Patienten haben. Dies ist der Grund, warum ich mich EVERSANA angeschlossen habe", sagt Hyde. "Durch die Bereitstellung einer prädiktiven Plattform, die auf integrierten Patientendaten aufbaut, in Kombination mit unseren Best in Class-Lösungen zur Patienteneinbindung, unseren kommerziellen Dienstleistungen sowie Marktzugang und Vertrieb können wir Prognosen erstellen und Maßnahmen innerhalb der jeweiligen Organisation umsetzen. Dies hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Pflege geleistet wird, wirklich zu verändern und, was noch wichtiger ist, wie dies von allen Beteiligten, insbesondere den Patienten, wertgeschätzt und wahrgenommen wird".

Hyde hat, bevor er zu EVERSANA stieß, Concerto HealthAI mitbegründet, wo er zuletzt als President tätig war. Hyde ist Mitglied des Forbes Technology Council und hat am Massachusetts Institute of Technology und an der Tufts University herausragende Arbeit in Forschung und Lehre geleistet.

Informationen zu EVERSANA(TM)

Informationen zu EVERSANA(TM)

EVERSANA(TM) ist der führende unabhängige Anbieter von globalen Services für die Life-Science-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Startups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt.