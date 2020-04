TÜV Rheinland AG : Experttalks live: TÜV Rheinland startet online "Ratgeber in der Krise" / Vier Thementage starten kostenfrei ab 27. April / Jetzt Programm, alle Infos und Anmeldung unter www.tuvcom/ratgeber

Köln (ots) Vier Thementage, 17 Expertinnen und Experten in 17 Sessions, bereits über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - alles online, alles kostenfrei: Führende Fachleute von TÜV Rheinland aus völlig unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Expertenwissen bieten in der kommenden Woche ab dem 27. April täglich in kompakter Form Einblicke und Ausblicke auf aktuelle Themen, die kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie Konzerne, aber auch Institutionen, Behörden und andere Organisationen bewegen.

Alle Informationen, das vollständige Programm und Anmeldemöglichkeiten sind unter www.tuv.com/ratgeber (https://go.tuv.com/Ratgeber?w_mc=Press.Press-Release.no-interface.DE20_X00_BHL.textlink.&cpid=DE20_X00_BHL_PR) bei TÜV Rheinland verfügbar.

Corona-Pandemie bringt auf Dauer völlig neue Herausforderungen

Worum geht es konkret? Durch die Corona-Krise haben sich das öffentliche Leben und der Arbeitsalltag vieler Menschen innerhalb weniger Tage drastisch verändert. Der weitgehende Shutdown des öffentlichen Lebens, Arbeiten im Homeoffice und der veränderte Betriebsablauf in Unternehmen bringen völlig neue technische, gesellschaftliche und ökonomische Herausforderungen mit sich. Manche Unternehmen mussten und müssen binnen kürzester Zeit neue Leistungen entwickeln oder veränderte Geschäftsmodelle an den Start bringen, um eine Perspektive zu haben. Wie lange die Corona-Pandemie wie stark das Wirtschaftsleben beeinträchtigen wird, ist derzeit nicht absehbar.

TÜV Rheinland hat sich deshalb dazu entschlossen, kurzfristig führende Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, um Betroffenen kompakt und kostenfrei ihr Knowhow zu vermitteln und neue Impulse zu geben.

Die Tage haben folgende Themenschwerpunkte:

- Fortführung der Geschäftstätigkeit unter Krisenbedingungen - Die Aktuelle Anforderungen an digitales Arbeiten - Aktuelle Besonderheiten bei Audits und Zertifizierungen - Herausforderungen an das Arbeiten im Home-Office Ziel der viertägigen Web-Konferenz "TÜV Rheinland online: Ratgeber in der Krise" ist es, Unternehmen und Organisationen in der Krise bestmöglich zu unterstützen. Neben Impulsvorträgen besteht die Möglichkeit, in der Web-Konferenz live Fragen zu stellen und mit den Referentinnen und Referenten zu diskutieren. Die Präsentationen und Mitschnitte der belegten Seminare stehen allen Teilnehmenden im Anschluss als Download zur Verfügung.

TÜV Rheinland online: Ratgeber in der Krise - Infos und Anmeldung

Alle Referentinnen und Referenten, alle Themen, das genaue Programm, Anmeldemöglichkeiten sowie erforderliche technische Informationen unter www.tuv.com/ratgeber (https://go.tuv.com/Ratgeber?wt_mc=Press.Press-Release.no-interface.DE20_X00_BHL.textlink.&cpid=DE20_X00_BHL_PR) bei TÜV Rheinland. Die online Seminare werden mit der Webinar Software von GoToWebinar durchgeführt. Interessenten können vorab auch die Systemanforderungen des Programms für eine erfolgreiche Teilnahme selbst testen.

