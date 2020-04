IDTechEx Ltd. : Flexible Hybridelektronik: neuer IDTechEx-Bericht über Innovationstrends, Chancen und Herausforderungen

Boston (ots/PRNewswire) Während flexible Elektronik entweder als flexible PCBs oder als echte gedruckte Elektronik schon seit Jahren im Umlauf ist, musste man bisher immer einen Kompromiss zwischen Flexibilität und Fähigkeiten eingehen.

Die vielleicht überzeugendste Möglichkeit für FHE sind universelle, kostengünstige, drahtlose RFID-Sensoren. Diese könnten in der Industrie- und Umweltüberwachung sowie in der intelligenten Verpackung eingesetzt werden. Die Fähigkeit Daten aus einer zunehmend breiten Palette von Objekten in die Cloud zu übertragen und maschinelles Lernen anzuwenden, ist eine Grundvoraussetzung für die Vision vernetzter Geräte und dem "Internet der Dinge". Zurzeit werden Milliarden von passiven RFID-Tags produziert. IDTechEx analysiert die RFID-Marktforschung seit den frühen 2000er Jahren und schätzt, dass bis 2020 rund 18 Milliarden RFID-Tags produziert werden (der IDTechEx-Bericht mit dem Titel "RFID-Vorhersagen, Akteure und Chancen 2019-2029 (http://www.idtechex.com/RFID)" enthält eine vollständige Analyse der weltweiten RFID- Industrie). FHE würde "funktionale RFID-Sensoren" ermöglichen, die andere Eigenschaften wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belastung und Anspannung in bestimmten Zeitabständen überwachen und diese Informationen dann entweder an ein Lesegerät oder über drahtlose Netzwerke übermitteln können.