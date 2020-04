Competent Investment Management GmbH : Folgen der Coronakrise für die Altersvorsorge

Coswig (ots) Der Corona Virus hält Deutschland in Atem. Ausgangssperren, Börsencrashs und ein weitgehender Stillstand des wirtschaftlichen Lebens sind nur die ersten sichtbaren Folgen. Ökonomen rechnen für 2020 mit schweren, ökonomischen Auswirkungen, einer Rezension und steigenden Arbeitslosenzahlen.

Um die Folgen der drohenden Rezension zu mindern, sind Regierungen weltweit bereit Milliardenbeträge zu investieren. Die Bundesregierung hat einen gigantischen Schutzschirm über die deutsche Wirtschaft (https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/coronavirus-kurssturz-an-den-maerkten-wie-sicher-ist-das-weltfinanzsystem/25633486.html) gespannt und Unternehmen Liquiditätshilfen in unbegrenzter Höhe zugesagt. Konkret sieht der Plan der Bundesregierung vor, dass Unternehmen Liquiditätshilfen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen können, falls sie wegen der Coronakrise in Bedrängnis geraten. "Hier wir nicht gekleckert, sondern geklotzt. Wir legen damit direkt alle Waffen auf den Tisch", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (https://www.handelsblatt.com/themen/olaf-scholz) (SPD).

In den USA soll die Konjunktur durch die Ausgabe von "Helikoptergeld" gestützt werden. Die US-Regierung plant in den nächsten Tagen Schecks an Bürger zu verschicken, um den Konsum anzukurbeln und gleichzeitig Hilfsmaßnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen einzuleiten. Insgesamt soll das Hilfspaket eine Billionen US-Dollar umfassen. Die US-Notenbank hat den Leitzins bereits in einem dramatischen Schritt um einen ganzen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0% bis 0,25% gesenkt.