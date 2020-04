Zoologische Gesellschaft Frankfurt : Geplante E40-Wasserstraße könnte Millionen von Menschen einem erhöhten Strahlenrisiko aussetzen

Frankfurt (ots) Die Regierungen von Belarus, Polen und der Ukraine riskieren die Gesundheit von Millionen von Menschen, wenn sie den Bau einer 2.000 Kilometer langen Wasserstraße von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer weiter verfolgen.

Trotz dieser Risiken schreiten die Planungen für den Bau der E40-Wasserstraße in der Ukraine und in Belarus voran. In offiziellen Studien, wie der Machbarkeitsstudie 2015, die von den Befürwortern der E40-Wasserstraße in Auftrag gegeben wurde, sind die Auswirkungen der radioaktiven Strahlung nicht ausreichend berücksichtigt worden. Aus diesem Grund beauftragte Save Polesia (http://www.savepolesia.org/) , eine gemeinsame Initiative der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und fünf weiteren Organisationen, David Boilley und seine Kollegen mit der Studie.

Die E40-Wasserstraße würde nur 2,5 Kilometer vom Atomreaktor in Tschernobyl entfernt verlaufen. Vor 34 Jahren, am 26. April 1986, machte Tschernobyl weltweit Schlagzeilen, als dort ein Atomreaktor explodierte. Ein riesiges Gebiet in Belarus und der Ukraine wurde dabei radioaktiv verseucht und ist bis heute einer der am stärksten verstrahlten Orte der Erde.

- Save Polesia (http://www.savepolesia.org/) ist eine internationale Initiative von sechs Nichtregierungsorganisationen, eine von ihnen ist die ZGF. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Polesie zu schützen, für die Bürger von Belarus, Polens, der Ukraine und ganz Europas. Wir setzen uns gegen den Bau der E40 Wasserstraße ein und für die Entstehung eines naturverträglichen und nachhaltigen Tourismus in der Polesie. - Hier finden Sie Pressebilder: https://kurzelinks.de/ff2y. Copyright: © Daniel Rosengren / ZGF - Hier finden Sie einen kurzen Film über die Polesie: https://kurzelinks.de/ciqr - Weitere Infos zur Polesie, die geplante Wasserstraße, die Alternativen und die Initiative 'Save Polesia' finden Sie auf www.savepolesia.org (http://www.savepolesia.org/) - Download des Factsheets E40 waterway could pose increased radiation risk for millions of people (https://fzs.org/files/6915/8756/7161/SavePolesia_Factsheet_E40-could-expose-people-to-radiation.pdf)(2.4MB) - Download der StudieChernobyl heritage and the E40 trans-Europe waterwayDownload der englischen Pressemitteilung (https://savepolesia.org/wp-content/uploads/2020/04/ACRO_E40-waterway_Chernobyl-heritage.pdf)Planned E40 waterway could pose increased radiation risk for millions of people (https://fzs.org/files/5815/8757/0841/20-04-23_FZS_press-release_Save-Polesia_radiation-study.pdf)