MDR Mitteldeutscher Rundfunk : Gottesdienst zur Weihe des sächsischen Landesbischofs live im MDR

Die öffentliche Amtseinführung von Tobias Bilz als evangelischer Landesbischof in Sachsen wird wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis gefeiert. Der MDR überträgt diesen besonderen Gottesdienst am Samstag, 25. April, ab 12.00 Uhr live im Fernsehen sowie bei MDR.DE als Livestream mit Gebärdensprache.

Am Samstag, 25. April, wird Tobias Bilz vom Leitenden Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Ralf Meister aus Hannover, in sein neues Amt eingeführt. Angesichts der Einschränkungen in Corona-Zeiten können nur 15 Besucherinnen und Besucher - darunter Mitglieder der Familie sowie einzelne Vertreter aus Ökumene und Öffentlichkeit - an diesem Einführungsgottesdienst teilnehmen. Die Weihe findet im Hohen Chor des Meißner Doms statt - einem der zentralen Orte der sächsischen Kirchengeschichte. Seit 1581 ist der Dom evangelisch und heute die Predigtkirche des Bischofs.