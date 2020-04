GraphCMS GmbH : GraphCMS gibt inmitten der Änderung seiner Marktpositionierung wichtige Produktaktualisierungen seines GraphQL Headless CMS bekannt

Berlin (ots/PRNewswire) GraphCMS GmbH, das Unternehmen hinter GraphCMS (https://graphcms.com/), dem ersten nativen GraphQL Headless CMS, gab heute seine neueste größere Produktaktualisierung und sein neues Branding bekannt.

"In den letzten Monaten haben wir einen enormen Markttrend in Richtung GraphCMS und GraphQL erlebt. Unternehmen wie Unilever, Discovery, Prym, Shure und Tchibo vertrauen uns ihre Projekte an und daneben konnten wir auch ein Wachstum innerhalb unseres Partnernetzwerks in Nord-und Südamerika, EMEA und APAC verzeichnen, das Partner wie Codecentric, Leviathan und Divante in unserem Partner-Ökosystem willkommen hieß", fügt Christopher Kühn, Director of Business Development bei GraphCMS, hinzu.