Constantin Television : Hager Moss Film-Produktion "Ein Dorf wehrt sich" bei den 2020 New York Festivals TV & Film Awards ausgezeichnet

Hager Moss Film-Produktion "Ein Dorf wehrt sich" bei den 2020 New York Festivals TV & Film Awards ausgezeichnet

München (ots) Das von der Hager Moss Film, einer Tochter der Constantin Television, co-produzierte Historiendrama "Ein Dorf wehrt sich" hat bei der diesjährigen Verleihung der New York Festivals TV & Film Awards in der Kategorie "Entertainment Program: Drama" den Gold-Award gewonnen.

In den Hauptrollen des auf wahren Begebenheiten beruhenden Films spielen Brigitte Hobmeier, Fritz Karl und Harald Windisch, in weiteren Rollen sind Verena Altenberger, Maresi Riegner, Gerhard Liebmann, Francis Fulton-Smith, Oliver Masucci, Philipp Hochmair, Rainer Wöss und Lucy Wirth zu sehen. Regie führte Gabriela Zerhau, die auch für das Drehbuch verantwortlich ist.

Die New York Festivals TV & Film Awards zeichnen Inhalte in allen Formen und Längen aus über 50 Ländern in insgesamt vierzehn Kategorien aus. Dabei legt die Jury besonderen Wert auf innovatives Storytelling und globale Trends. Die Wettbewerbsbeiträge umfassen alle Bereiche der TV- und Filmindustrie, darunter Nachrichtenprogramme, Reportagen aus News und Sport, Dokumentationen, Entertainment Programme sowie Studenten- und Streamingproduktionen.