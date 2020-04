Hays AG : Hays-Fachkräfte-Index Q1/2020 / Vor Corona war Arbeitsmarkt für Fachkräfte auf gutem Weg

Mannheim (ots) Vor der Coronapandemie zeigte sich der Arbeitsmarkt für Spezialisten in einer positiven Verfassung. Die Auswirkungen von Corona werden erst im 2. Quartal 2020 bemerkbar sein. Im Vergleich zum Vorquartal erhöhte sich der Hays-Index im letzten Quartal über alle Berufsgruppen hinweg von 126 auf 135 Punkte.

