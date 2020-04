Neue Osnabrücker Zeitung : Heil will nicht SPD-Kanzlerkandidat werden

Osnabrück (ots) Heil will nicht SPD-Kanzlerkandidat werden

Obwohl die Regierung in der Corona-Krise hohe Anerkennung genießt, verharrt die SPD in Umfragen unter der 20-Prozent-Marke. Ausschlaggebend seien nicht die derzeitigen Werte, sagte Heil dazu. "Bundestagswahlen sind im nächsten Jahr." Ein Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur werde nicht diskutiert. "Na sicher" werde die Partei einen Kandidaten nominieren, der das Kanzleramt für die SPD zurückerobern solle, sagte Heil der NOZ.

Finanzminister Olaf Scholz gilt als aussichtsreichster potenzieller Anwärter auf den Job des SPD-Kanzlerkandidaten. Die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans streben die Aufgabe nicht an. Die SPD will die Personalfrage frühestens in der Sommerpause klären. Einen "Automatismus für Scholz" gebe es nicht, heißt es in Parteikreisen.