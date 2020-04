Infortrend Technology, Inc. : Hochskalierbares NAS-System von Infortrend unterstützt SMB Multichannel

Infortrend Technology, Inc.

re=/de/home) (TWSE: 2495), der branchenführende Speicheranbieter für Unternehmen, übernimmt das SMB Multichannel-Feature für seinen hochskalierbaren NAS EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SMB_Multichannel/20200421002?re=/de/products/cs) . Mit der Unterstützung von SMB Multichannel ist es jetzt möglich, über aggregierte Netzwerk-Interface-Cards (NICs) simultan mehrere Netzwerkverbindungen zwischen dem EonStor CS-Cluster und seinen Clients herzustellen. Damit lässt sich die Bandbreite, die Datenspeicherleistung und die Fehlertoleranz für Anwendungen mit hohem Leistungsanspruch erhöhen, wie 4K Videobearbeitung, Übertragungen oder Streaming in Echtzeit in den Branchen Medien und Entertainment und HPC (High-Performance Computing).

EonStor CS ist ein hochskalierbarer NAS, der auf bis zu 144 Knoten in einem Cluster mit insgesamt über 100 GBit/s Durchsatz und 100 PB Kapazität erweitert werden kann. Durch Aktivierung des SMB Multichannel kann ein SMB 3.0 Client über mehrere verfügbare Pfade auf Daten im CS Speicher zugreifen, was verglichen mit nur einem Pfad eine Bündlung der Bandbreite im Netzwerk ermöglicht und die Netzwerk-Fehlertoleranz erhöht.

Vor allem aber bietet SMB Multichannel mehr Bandbreite und eine höhere Systemleistung, was erwiesenermaßen bei Workloads mit hohem Leistungsanspruch ganz besonders nützlich ist. Es aggregiert mehrere Netzwerkschnittstellen und führt auf mehreren Kanälen gleichzeitig Lese- oder Schreibvorgänge aus, wodurch die Leistung merklich gesteigert werden kann. Bei eventuellen Fehlern werden diese zudem automatisch erkannt. Das System verlegt dann die Datenkommunikationsabläufe auf einen normal laufenden Kanal, damit keine Verbindungsunterbrechungen auftreten und die Verfügbarkeit nicht beeinflusst wird.

"Mit dem SMB Multichannel kann unser hochskalierbarer EonStor CS NAS nicht nur eine höhere Leistung, sondern auch kontinuierlichen Netzwerkdienst für zeitkritische und stark verfügbare Anwendungen gewährleisten. In beispielsweise der Medien- und Unterhaltungsbranche wird eine hohe Bandbreite zur Bearbeitung von Videoaufzeichnungen mit Auflösungen von 4K und darüber benötigt. Durch die Nutzung des SMB Multichannel, der über mehrere Netzwerkschnittstellen verbunden ist, können die Anwender dank der bestehenden Bandbreite Gewinne aus dem reibungslosen Arbeitsablauf ziehen und brauchen bei der Zusammenarbeit an Projekten keine Ausfallzeiten in Kauf nehmen", sagt Frank Lee, stellvertretender Direktor der Produktplanung.