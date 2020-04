Kabel Eins : Home-Office? Gibt's nicht! Die "Trucker Babes" rollen weiter - in einer aktuellen Sonderfolge am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr

Home-Office? Gibt's nicht! Die "Trucker Babes" rollen weiter - in einer aktuellen Sonderfolge am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr

Die "Trucker Babes" rollen weiter - in einer aktuellen Sonderfolge am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7841 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kabel Eins". Foto: Kabel Eins

Unterföhring (ots) Deutschland steht still - die "Trucker Babes" nicht! Die beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands geben trotz Corona-Krise weiter Gas und bringen ihre Lieferungen unter erschwerten Bedingungen ans Ziel.

Lissy ist mit mehreren Tonnen frischem Obst und Gemüse aus Südtirol unterwegs nach Deutschland - strenge und zeitaufwändige Kontrollen an den Landesgrenzen inklusive. Manu liefert Lebensmittel und das heiß begehrte Klopapier aus. In "Trucker Babes aktuell" öffnen die PS-Ladys ihre Video-Tagebücher und zeigen ihren veränderten Alltag auf Deutschlands Straßen - zwischen Schutzmasken, geschlossenen Raststätten und endlosen Wartezeiten. Kabel Eins zeigt die Sonderausgabe des Erfolgsformats am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr.