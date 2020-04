Huawei Technologies Deutschland GmbH : Huawei veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020

Shenzhen, China (ots) Huawei hat heute seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Im ersten Quartal dieses Jahres erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 182,2 Milliarden CNY (25,69 Mrd. US-Dollar).

Seit dem Ausbruch von COVID-19 haben Huawei und seine Partner eine Vielzahl von 5G- und KI-gestützten medizinischen Anwendungen realisiert. Wir setzen unser Fachwissen im Bereich der Kommunikationstechnologien ein, um die Pandemie einzudämmen. KI-gestützte Coronavirus-Diagnosen am Computertomographen (CT) verkürzen die Dauer einer CT-Untersuchung von 12 Minuten auf 2 Minuten und helfen den Ärzten, mehr Diagnosen in kürzerer Zeit zu stellen. 5G-gestützte Video-Sprechstunden tragen dazu bei, den Mangel an Experten in einigen Regionen abzufedern und die Kapazitäten für Diagnose und Behandlung kritischer Patienten zu steigern. KI-gestützte Wärmebildgeräte können Temperaturen messen, was die Effizienz der Infektionsprävention und -kontrolle an öffentlichen Orten erhöht. Darüber hinaus hat Huawei sein Bestes getan, um Masken, Testkits und weitere Schutzausrüstung zu den Ländern und Organisationen zu bringen, die sie dringend benötigen.